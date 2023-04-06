Киевский апелляционный суд передал 3 автомобиля на нужды ВСУ. ФОТОрепортаж
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Киевский апелляционный суд передал Вооруженным Силам Украины три автомобиля, которые помогут защитнику эффективнее выполнять боевые задания.
Об этом сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Киевский апелляционный суд передал ВСУ уже десять автомобилей. Также он ежемесячно перечисляет часть судейского вознаграждения на нужды армии. В общей сложности судьи за более года перечислили на спецсчет 75 118 524 гривны.
Кроме того, коллектив суда постоянно покупает или финансирует закупку необходимых военных приборов и снаряжение по адресным запросам отдельных бригад.
"Киевский апелляционный суд будет продолжать укреплять украинское войско и приобщаться к волонтерским инициативам, направленным на поддержку обороноспособности нашего государства, приближая победу Украины над российскими захватчиками", - пообещали в суде.