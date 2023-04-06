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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР. ФОТО

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В Украине с мая прошлого года действовала схема незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдову, организованная полицейскими и работниками других государственных учреждений. С каждого брали по $5 тыс.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины по предварительному сговору группой лиц наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований", - говорится в сообщении прокуратуры.

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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР 01

В ГБР отметили, что правоохранитель действовал не сам - он сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений. Одни ее члены подыскивали "клиентов", другие - проводили инструктажи и решали оргвопросы.

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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР 02

"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.

Организатора схемы задержали во время получения денег от очередного "клиента". Полицейскому грозит до 9 лет за решеткой.

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Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР 03

ГБР продолжает расследование и готовится сообщить о подозрении другим участникам схемы.




Топ комментарии

  • не на часі 4435d0e1
    Обратили все внимание,что систематически преступлением занимаются или бывшие полицаи или действующие или СБУшники бышие или действуйщие. И это после всех всех реформ реформаторов. Жесть. ОПГ в законе
  • Ділю на нуль
    Нічого дивного тут немає. Попрацював в силовій структурі, зрозумів сильні і слабкі сторони системи, набрався звязків, засвоїв основні схеми і загальна кримінальна освіта пройдена. Та й робота в органах шкурна і створює негативний шкурний клімат, який диформує чесноти людини, розмиває гарні якості і загострює адаптивну сторону людської сутності. Якщо довго дивитися в пітьму, то вона починає дивитися на тебе.
  • Инь Янь f32f1b38
    Ну то може ментів нарешті на фронт? Хоча б окопи копати та цигарки пацанам крутити?
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