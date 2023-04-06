Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР. ФОТО
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"Полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины по предварительному сговору группой лиц наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ГБР отметили, что правоохранитель действовал не сам - он сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений. Одни ее члены подыскивали "клиентов", другие - проводили инструктажи и решали оргвопросы.
"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.
Организатора схемы задержали во время получения денег от очередного "клиента". Полицейскому грозит до 9 лет за решеткой.
ГБР продолжает расследование и готовится сообщить о подозрении другим участникам схемы.