Полицейские почти год незаконно вывозили мужчин за границу, - ГБР. ФОТО

В Украине с мая прошлого года действовала схема незаконного вывоза мужчин призывного возраста в Молдову, организованная полицейскими и работниками других государственных учреждений. С каждого брали по $5 тыс.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и Киевской городской прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейский сектора реагирования патрульной полиции одного из райуправлений полиции Сумщины по предварительному сговору группой лиц наладил преступную схему незаконной переправки через границу Украины в сторону Молдовы мужчин призывного возраста, не имеющих на это законных оснований", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В ГБР отметили, что правоохранитель действовал не сам - он сформировал "команду" из своих коллег и работников других государственных учреждений. Одни ее члены подыскивали "клиентов", другие - проводили инструктажи и решали оргвопросы.

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"Клиенты" прибывали в Одессу, откуда трансфером отправлялись в Кишинев. Через границу мужчин переводили участники группы, используя свои служебные полномочия. Стоимость "услуги" составляла 5 тысяч долларов США", - рассказали в ГБР.

Организатора схемы задержали во время получения денег от очередного "клиента". Полицейскому грозит до 9 лет за решеткой.

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ГБР продолжает расследование и готовится сообщить о подозрении другим участникам схемы.







