Россияне обстреляли из РСЗО Купянск и район. ФОТОрепортаж
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Оккупанты не прекращают обстрелы Купянского района
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
5 апреля около 21:00 российские военные из РСЗО обстреляли г. Купянск. Поврежден жилой дом и школа.
Под огонь окупантов попало с. Кучеривка Купянского района. Получил ранение 55-летний мужчина. Он госпитализирован в больницу. В с. Длинное Купянского района в результате вражеского обстрела из артиллерии повреждены частные домовладения", - говорится в сообщении.