Украина запустила в Польшу первый тестовый поезд по евроколее. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрзализныцю.
Как отмечается, на борту первого рейса вместе с железнодорожниками находились министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Напомним, сообщение планируется открыть для пассажиров летом и организовать по Рава-Руской удобный пересадочный хаб между поездами из Варшавы по евроколеи 1435 мм и поездами из Львова по украинской колее 1520 мм.
В перспективе будет рассматриваться проект удлинения европейской колеи непосредственно до Львова.
Как сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, регулярное сообщение в этом направлении заработает через несколько месяцев. Для этого возобновил работу железнодорожный пункт пропуска в Рава-Руской, не работавший более 20 лет.
"Это сообщение позволит пассажирам с украинской и польской сторон удобно добираться и разгрузить автомобильные пункты пропуска. Понадобится еще несколько месяцев, чтобы польская сторона развернула полноценный таможенно-пограничный контроль и решила важные технические вопросы", - отметил начальник ОВА.