Новости Фото

В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК "Вагнер" и символом "Z". ФОТО

11 43234
Суд Праги вынес приговор мужчине, пришедшему на антиправительственный митинг, нацепив на себя сразу несколько символов поддержки российского вторжения в Украину - шапку с триколором РФ, георгиевскую ленту, нашивки с логотипом ЧВК "Вагнер", символом "Z" и рисунок скалящего зубы медведя.

Об этом сообщает чешское издание vinegret.cz, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина является гражданином Чехии, его признали виновным в нарушении уголовной статьи "отрицание, одобрение или оправдание геноцида", сообщила представитель суда Ева Швиглерова.

По ее словам, подсудимый приговорен к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в размере 12 тыс. крон. Кроме того, мужчине на один год запретили въезд в Прагу (он проживает в другом регионе Чехии).

Решение суда еще не вступило в законную силу, можно подать апелляцию.

В сети также публиковали фото мужчины.

Читайте также: Чехия предоставит Украине военное оборудование на сумму около $29 млн, - глава Минобороны Чернохова

В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК Вагнер и символом Z 01
В Чехии вынесли приговор мужчине, пришедшему на акцию с шевронами ЧВК Вагнер и символом Z 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    У демократичній країні ці фрукти сміливі.
    Спробуй на росії вийти до чЛєніна з тризубом і прапором ПС.
    Якщо взагалі крутий - на центральній площі Пхеньяну з прапором США.
  • Дмитро Капітун
    Слабенько... за таке має бути тільки довічна депортація до лаптестану, без варіантів
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Я завжди дивуюсь таким людям. Ти живеш у спокійній, нормальній країні, без війни і падаючих на голову бомб. Чому ж тебе так вперто тягне до лайна під назвою росія? (Я не конкретно за цього дурня говорю, а в принципі)
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости