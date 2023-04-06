Новости Фото • Волонтеры для армии, Война

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

3 00419
Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

На фронте продолжаются кровопролитные бои.

Люди, прошу, помогайте фронту!!

Страшные потери, каждый день десятки погибших и тяжело раненых.

Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.

Сейчас очень нужно выкупить:

Рации Моторолла – 240 т грн

Еще 3 дрона Мавик 3 Комбо -283 т

Планшеты 7 штук - 42 т

Прошу помощи

С понедельника оплатила автомобиль - 228 т грн и 85 т грн за покраску, запчасти, усиление и установку необходимого.

Выкупила 3 Мавика Комбо - 7000 евро

Турникеты - 10 т

Прицел - 23 680 грн

Отправили на фронт дроны, тепловизоры, прицелы, лекарства, рации, турникеты.

Очень прошу помочь со сбором!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 01Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 02 Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Волонтер Толмачева просит помощи в приобретении дронов для защитников на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 03
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 04
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 05
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 06
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 07
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 08
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 09
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 10
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 11
Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова 12

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    +
    Бережи вас боже, хлопці і дівчата.
    Слава Україні!
  • Марта Шепель fda0629b
    Може хтось розповісти - на які кошти живуть волонтери? Треба ж поїсти хоча б двічі на день, у щось вдягнутися, сплатити комуналку - перелічене як мінімум. Вони десь працюють, а волонтерять у вільний від роботи час, чи живуть на відсоток від зібраних коштів? Якщо останнє, то який то відсоток?
  • Ksenia VB
    На ті ж і живуть.
    А ви хочете щоб не жили чи не волонтерили ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости