Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

На фронте продолжаются кровопролитные бои.

Люди, прошу, помогайте фронту!!

Страшные потери, каждый день десятки погибших и тяжело раненых.

Каждый дрон, тепловизор, турникет, спасает жизнь наших бойцов и уничтожает врага.

Сейчас очень нужно выкупить:

Рации Моторолла – 240 т грн

Еще 3 дрона Мавик 3 Комбо -283 т

Планшеты 7 штук - 42 т

Прошу помощи

С понедельника оплатила автомобиль - 228 т грн и 85 т грн за покраску, запчасти, усиление и установку необходимого.

Выкупила 3 Мавика Комбо - 7000 евро

Турникеты - 10 т

Прицел - 23 680 грн

Отправили на фронт дроны, тепловизоры, прицелы, лекарства, рации, турникеты.

Очень прошу помочь со сбором!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карточки Банки

5375 4112 0025 4253" - призвала Юсупова.

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