Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении. ФОТО

На Бахмутском направлении украинскими бойцами из стрелкового оружия был сбит вражеский дрон с самодельным взрывным устройством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

"Сегодня на одном из наших опорных пунктов на Бахмутском направлении из стрелкового оружия был сбит китайский дрон. БПЛА достаточно прост и "не прошит", но к нему была прикреплена обычная сантехническая пластиковая труба. В середине этого самодельного контейнера находился пластид, замешанный с металлическими мелкими поражающими элементами. Все это устройство было оборудовано дистанционным взрывателем", - говорится в сообщении.

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Сбившие этот дрон бойцы считают, что им повезло, ведь кабель взрывателя они перебили выстрелами еще в воздухе, и враг не смог его взорвать. Противник применил этот дрон во время артиллерийских обстрелов, когда наша пехота на позиции была в укрытиях.