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Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении. ФОТО

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На Бахмутском направлении украинскими бойцами из стрелкового оружия был сбит вражеский дрон с самодельным взрывным устройством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армию Информ.

Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении 01

"Сегодня на одном из наших опорных пунктов на Бахмутском направлении из стрелкового оружия был сбит китайский дрон. БПЛА достаточно прост и "не прошит", но к нему была прикреплена обычная сантехническая пластиковая труба. В середине этого самодельного контейнера находился пластид, замешанный с металлическими мелкими поражающими элементами. Все это устройство было оборудовано дистанционным взрывателем", - говорится в сообщении.

Вражеский дрон с самодельным взрывным устройством сбили на Бахмутском направлении 02

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Сбившие этот дрон бойцы считают, что им повезло, ведь кабель взрывателя они перебили выстрелами еще в воздухе, и враг не смог его взорвать. Противник применил этот дрон во время артиллерийских обстрелов, когда наша пехота на позиции была в укрытиях.

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    В новом пакете помощи Украина получит от США десять экспериментальных ракетных систем (10 mobile c-UAS laser-guided rocket systems), для поражения целей типа иранских "Шахедов".

    Это мобильная платформа американской фирмы SAIC, оснащенная высокоточными ракетами с лазерным наведением. По словам представителя компании, в ходе январских испытаний SAIC использовала ракеты BAE APKWS, которые достигли 100%-го уровня попаданий. В частности, система обнаруживала дрон на расстоянии в 10 км и поражала его на дистанции в 5 км.

    При этом, один такой боеприпас стоит менее 30 000 долларов, что дешевле тех ракет ПВО, которыми Украина сбивает "Шахеды" сейчас. Система также оборудована пулеметной установкой M240 и комплексом радиоэлектронной борьбы, который с легкостью перехватывает и приземляет коммерческие беспилотники, вроде "мавиков".
  • Андрей Моисеенко 2e3d4ffc
    досить небезпечна іграшка.
  • Алекс Мышкевич
    то добре, що поки самопал, але не варто розслаблятись, бо можуть налагодити до дронів такі ж ********** як у нас.

    скажуть, будь ласка, хто знає:
    бомбочка з дрона підривається перед хробаком, а воно падло тікає начебто й не вражений

    що за хрєнь?
    дуже сумно... 😢
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