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Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть "боевых". Забрал так 600 тысяч гривен. ФОТО

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Начальник материального обеспечения воинской части угрожал солдатам проблемами с прохождением службы или физической расплатой.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении.

Следователи задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения денег.

Чиновнику сообщили о подозрении по 4 статьям, ему грозит до 12 лет за решеткой.

Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 01
Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 02
Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 03
Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть боевых. Забрал так 600 тысяч гривен 04

Топ комментарии

  • Stanislav Bryzhyk
    Піде мабуть на підвищення в апарат до рєзнікова?
  • jan tissen
    сколько у нас упырей вокруг?!ктото же назначает и крышует этих *********?!
  • dar ddd55bf6
    За законами війскового часу -- росстріл. Щоб іншим наука.
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