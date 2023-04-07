Чиновник в/ч в Одесской области заставлял солдат отдавать часть "боевых". Забрал так 600 тысяч гривен. ФОТО
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Начальник материального обеспечения воинской части угрожал солдатам проблемами с прохождением службы или физической расплатой.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Требовал с подчиненных военнослужащих отдавать ему часть средств из ежемесячных надбавок, установленных на период военного положения. В случае отказа он угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой", - говорится в сообщении.
Следователи задокументировали более 30 фактов вымогательства и получения денег.
Чиновнику сообщили о подозрении по 4 статьям, ему грозит до 12 лет за решеткой.