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В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература. ФОТОрепортаж

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В Церкви Казанской иконы Божьей матери московского патриархата в Хмельницком была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами. На днях храм перешел в ПЦУ.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил депутат Хмельницкого городского совета Виталий Пидгайчук, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в одном храме московского патриархата найдена антиукраинская литература. Так, ревизионной комиссией в церкви Казанской иконы Божией Матери московского патриархата была найдена пророссийская литература с пропагандой "русского мира" и другими агитационно-пропагандистскими материалами.

Он отметил, что найденные книги и брошюры являются подтверждением того, что цель оккупантов – уничтожение нас как нации.

"То, что они не смогли сделать этими книгами - они начали делать, начав российско-украинскую войну", - добавил депутат.

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В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 01
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 02
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 03
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 04
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 05
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 06
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 07
В одном из храмов МП в Хмельницком найдена антиукраинская литература 08

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Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    А хтось очікував там знайти конституцію США?...
  • MausMike
    Дивно б було там знайти підручники з квантової механіки.
  • Степан Гладкий 9c197a7d
    чому ця скотиняка не в буцегарні
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