Россияне формируют "штурмовые роты "Z": Как они организованы. ИНФОГРАФИКА

В общей сложности такая рота должна насчитывать до 100 человек в своем составе. Основное вооружение – стрелковое оружие и гранатометы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express, Twitter-аккаунт Tatarigami_UA опубликовал информацию о российских штурмовых ротах опираясь на документ под названием "Положение о штурмовых ротах "Z" 8-й общевойсковой армии".

"Рота шторм "Z" в документе определяется как "сводное тактическое общевойсковое подразделение, которое имеет высокую самостоятельность и временно создается вне штатной численности подразделений армейских корпусов для немедленного (оперативного) применения при выполнении особо сложных боевых задач".

В документе отмечается, что в создании "рота шторм "Z" нуждаются подразделения 1-го армейского корпуса, мотострелкового и танкового полков 150-й мотострелковой дивизии, а также отдельных мотострелковых бригад.

"Составы этих штурмовых рот имеют гибкую структуру, которая может меняться в зависимости от задачи, которую она выполняет и других факторов. В целом такая рота должна насчитывать до 100 человек в своем составе. Основное вооружение - стрелковое оружие и гранатометы", - пишет издание.









Комплектация штурмовой группы

Из них в том числе два человека в управлении роты (командир и заместитель командира роты по военно-политическим работам), а также четыре штурмовые группы по 20 человек в каждой. Эти штурмовые группы состоят из двух отделений по 10 человек – отделение захвата и отделение огневой поддержки. Кроме того, в состав штурмовой роты входят также саперная группа (5 человек), разведывательная группа (8 человек), одна медицинско-эвакуационная группа (3 человека), экипаж БПЛА (2 человека).













Другие группы в рамках штурмовой роты

Отмечается, что для "рота шторм Z" определены следующие цели:

- ведение боевых действий в населенных пунктах или на сложных местностях;

- захват важных объектов (опорные пункты, командные пункты, узлы связи, здания, сооружения);

- осуществление диверсий, а также борьба с диверсионными группами противника;

- блокировка и уничтожение вражеских подразделений;

- корректировка артиллерийского огня и авиационной поддержки.

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Обучение и координация этих штурмовых рот длится от 10 до 15 дней в три этапа:

- первый – "восстановление навыков", таких как обращение с оружием, первая медицинская помощь, маскировка, отдельный инструктаж для операторов БПЛА и т.п.;

- второй – непосредственно слаживание с упором на действия в боевых парах, тройках и в рамках отделения;

- третий – согласование на уровне штурмовых групп с упором на подготовку к ведению штурмовых операций.

По данным Defense Express, комплектование подразделений такими штурмовыми бригадами уже началось и проходит в три этапа:

- первый этап – с 24 октября 2022 по 15 февраля 2023 в подразделениях 1 АК;

- второй этап – с 18 февраля по 5 марта 2023 г. в подразделениях мотострелковых и танковых полков мотострелковых дивизий;

- третий этап – с 6 марта по 16 апреля 2023 г. в подразделениях отдельных мотострелковых бригад.

Также в такие штурмовые роты хотят привлекать и заключенных, но для них будут специальные правила по участию, в частности отмечается о "запрещении смешанного комплектования рот". Таким образом, "зеки" должны быть распределены отдельно.