"Хохол глупее вороны", - урок в школе на оккупированной части Запорожской области. ФОТО
22 59591
В День птиц украинских детей на оккупированных территориях учат ненависти к своему народу.
Фотографии с урока опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Так проходит урок в День птиц в школе N47 оккупированного поселка Степановка Запорожской области", - написал он.
На фото видно, что российские оккупанты предлагают детям подумать над значением пословиц "Хохол глупее вороны, а хитрее черта" и "Птицы сильны крыльями, а россияне - верой".
Что касается второй пословицы, то это выдумка рашистов. На самом деле русская народная пословица звучит как "Птицы сильны крыльями, а люди дружбой".