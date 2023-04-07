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"Хохол глупее вороны", - урок в школе на оккупированной части Запорожской области. ФОТО

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В День птиц украинских детей на оккупированных территориях учат ненависти к своему народу.

Фотографии с урока опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так проходит урок в День птиц в школе N47 оккупированного поселка Степановка Запорожской области", - написал он.

На фото видно, что российские оккупанты предлагают детям подумать над значением пословиц "Хохол глупее вороны, а хитрее черта" и "Птицы сильны крыльями, а россияне - верой".

Что касается второй пословицы, то это выдумка рашистов. На самом деле русская народная пословица звучит как "Птицы сильны крыльями, а люди дружбой".

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Хохол глупее вороны, - урок в школе на оккупированной части Запорожской области 01
Хохол глупее вороны, - урок в школе на оккупированной части Запорожской области 02

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Мова. Віра. Какаяразніца.
  • Radchenko86
    До 24.02 та і загалом до 2014 на расєєю сміялися с тупих недолугих хахлів, у яких три з половиною іржавих танка. Тепер вже нікому там не смішно. А від звістки про поїздку до України у середньостатистичного ваньки виникає не сміх, а енурез
  • Thomas Torquemada
    Представляю какой вой бы поднялся на Засерье, если бы у нас во львовской или киевской школе было написано "русня хуже козла", шёл кацап - какашку цап".

    Ноцизм, срочно сбросить ядрёну бомбу!!!
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