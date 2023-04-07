"Хохол глупее вороны", - урок в школе на оккупированной части Запорожской области. ФОТО

В День птиц украинских детей на оккупированных территориях учат ненависти к своему народу.

Фотографии с урока опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так проходит урок в День птиц в школе N47 оккупированного поселка Степановка Запорожской области", - написал он.

На фото видно, что российские оккупанты предлагают детям подумать над значением пословиц "Хохол глупее вороны, а хитрее черта" и "Птицы сильны крыльями, а россияне - верой".

Что касается второй пословицы, то это выдумка рашистов. На самом деле русская народная пословица звучит как "Птицы сильны крыльями, а люди дружбой".

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