Последствия вражеских обстрелов Херсонской области. ФОТО

Утром 7 апреля 2023 г. войска государствj-агрессор в очередной раз обстрелялj деоккупированную территорию Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в селе Станислав снаряд оккупантов попал в частный дом, в результате чего травмы разной степени получила женщина и ее двое малолетних детей.

"Также ночью в Бериславском районе от артобстрела погиб мужчина и ранения получила пожилая женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.







Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершаемого армией РФ.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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