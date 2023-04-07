Последствия российских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Славянск, пгт Большая Новоселка, Ямполь, села Карловка, Орловка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.

"Ракету "С-300" рашисты выпустили по Славянску. Из "Ураганов" ударили по Ямполю, из "Градов" - по Очеретину и Большой Новоселке. Во всех случаях повреждены частные дома. Информация о жертвах не поступала", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийских обстрелов Бахмута один человек получил ранения.

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