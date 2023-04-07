Последствия российских обстрелов Донецкой области. ФОТОрепортаж
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За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Авдеевка, Бахмут, Константиновка, Славянск, пгт Большая Новоселка, Ямполь, села Карловка, Орловка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Донецкой области.
"Ракету "С-300" рашисты выпустили по Славянску. Из "Ураганов" ударили по Ямполю, из "Градов" - по Очеретину и Большой Новоселке. Во всех случаях повреждены частные дома. Информация о жертвах не поступала", - говорится в сообщении.
В результате артиллерийских обстрелов Бахмута один человек получил ранения.