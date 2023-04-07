Войска РФ обстреляли Берислав, ранены двое фельдшеров скорой помощи, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Берислав Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской ОВА.

"Город Берислав - снова под артиллерийским огнем, - под обстрел попала бригада скорой помощи. Медики направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме. Автомобиль "скорой" задели обломки российских снарядов - двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы" , – говорится в сообщении.