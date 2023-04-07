Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Расширяется количество пострадавших предприятий, - гендиректор Advanter Group Длигач. ИНФОГРАФИКА
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Процент блокировки накладных снижается, но бизнес ощущает обратный процесс. Расширяется количество пострадавших компаний.
Об этом рассказал генеральный директор группы компаний Advanter Group Анрий Длигач, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация с блокировкой налоговых накладных не улучшается. Еще одна сложная инфографика "для подумать". Ярослав Железняк, Олег Гетман, пожалуйста, прокомментируйте — что делать. Знаю, что процент блокировки накладных снижается, но бизнес чувствует обратный процесс. Расширяется количество пострадавших. предприятий", - рассказал он.