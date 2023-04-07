Выпускник кафедры истории НаУКМА, воин подразделения "Волки Да Винчи" Валерий Сенько погиб в Бахмуте. ФОТО

Выпускник кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская Академия", воин 67-й бригады, подразделение "Волки Да Винчи" Валерий Сенько погиб 2 апреля в Бахмуте, защищая Украину от российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении кафедры истории Национального университета "Киево-Могилянская академия", передает Цензор.НЕТ.

Наши искренние соболезнования семье и близким! Погиб выпускник нашей кафедры Валерий Сенько.

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"Выпускник Валерий Сенько (24.02.1997-02.04.2023) Погиб в Бахмуте. Окончил КМА в 2018, Факультет гуманитарных наук, специальность "История". Валерий всегда был патриотом. Его папа военный, как и многие друзья. Ожидал, что будет большая война и хотел еще до ее начала записаться в Силы территориальной обороны.С началом полномасштабного вторжения ходил к военкоматам, но получал отказы.Ожидал, когда его очень близкий друг, азовец, сможет его забрать к себе в подразделение, но тот погиб в середине марта. Валера дальше искал подразделения и в апреле попал в ряды Правого сектора, сначала попал в минометный расчет, но всегда рвался к штурмовикам, в пехоту, куда впоследствии и попал. Валера был невероятным человеком. Все, кто его знал, запомнили его как светлого, умного, спокойного, с невероятно теплой энергией человека, очень компанейского. Для меня он всегда был авторитетом и поддержкой, даже в Могилянку я попал из-за него. Он всегда делился последним, он был просто невероятным. Такое ощущение, что у него совсем не было никаких минусов." - говорит о Валерии его брат Богдан. Валерий был творческим человеком, любил создавать видео, активно занимался видеосъемками. Был в составе команды, которая организовывала кинофестиваль "Молодость". С друзьями создал видеопродакшн Интересовался историей.Был человеком ценностей.Мы всегда будем помнить Валерия как честного, умного, доброго и талантливого человека. У него было классное чувство юмора и всегда отдавался делу по полной. Огромная потеря, что Россия унесла его жизнь так рано. Его творческий путь только начинался и все мы уверены, что он создал бы много невероятных вещей. Для нас и для всей страны он - герой, положивший свою жизнь за нашу свободу и будущее" - говорят о бойце одногруппники и одногруппницы" - говорится в сообщении.