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В Луганской области погиб художник и скульптор из Харькова Антон Дербилов, воевавший в составе Нацгвардии. ФОТО

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В Луганской области погиб нацгвардеец, художник и скульптор из Харькова Антон Дербилов (псевдоним Патрик).

Об этом сообщила 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

В Луганской области погиб художник и скульптор из Харькова Антон Дербилов, воевавший в составе Нацгвардии 01

"В боях за освобождение поселка Кременная Луганской области погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Дербилов. 6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб как Герой", – говорится в сообщении.

Дербилов проходил службу в НГУ с февраля 2022 года. Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу".

Погибшему было 43 года. Без отца осталось 3 дочери.

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  • Чайка Київ
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