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Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции. ФОТОрепортаж

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Президент Владимир Зеленский объявил о создании в Украине новой традиции - проведении на официальном уровне Ифтара во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом он отметил во время первого такого Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы начинаем такую традицию для Украины – Ифтара именно на официальном уровне вместе с нашими героями, присутствующими воинами-мусульманами, вместе с Меджлисом крымскотатарского народа, вместе с представителями всего мусульманского сообщества Украины. И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество", - сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что разнообразие, закрепленное уважением, является частью характера независимой Украины.

"И пусть такой наш характер всегда укрепляется и направляет именно на добрые дела", – отметил он.

Зеленский заверил, что Украина благодарна мусульманам нашего государства и всему мусульманскому сообществу мира, кто одинаково с украинцами стремится к миру и защите от зла.

"Украина всегда будет помнить сражающихся, которые воюют, чтобы на всей нашей территории была свобода и безопасность. Все мы объединены верой, и нам наверняка не дано знать всего пути впереди, но мы все уверены в одном: нас не сломать, не разъединить и не стереть, особенно наше главное - не стереть наши ценности, потому что мы идем с уважением ради единства и свободы, мы доверяем Тому, кто дал нам это главное, кто дал нам жизнь, и верим, что придет день, когда Он даст нам и Победу", – сказал президент.

Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 01
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 02
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 03
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 04
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 05
Зеленский принял участие в Ифтаре мусульман и объявил о начале в Украине новой традиции 06

Как известно, Ифтар – разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Совершается после вечерней молитвы по местному времени.

В конце ХХ ст. мусульмане стали организовывать Ифтар в разных странах для не только для мусульман. Они используют его для укрепления связей между представителями разных национальностей, проживающих в стране, для ознакомления с жизнью мусульман.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko
    2 д. ·
    Безвідповідальні заяви про «двє - трі нєдєлі» і швидку каву в Криму викликають лють в наших солдатів.
    Бо телевізійні воюваки і гадки не мають, якою ціною утримується зараз кожен метр української землі на Авдіївському і Бахмутському напрямку.
    Побєдобєсіє марафону підняло планку тилових очікувань до неба, сформувало ефект перемоги в кредит. Чимало українців не хочуть чути важку правду, їм солодко обманювати себе байками про літню пахлаву в Криму. Наслідок - в деяких містах навіть не відчувається, що в країні важка війна.
    От тільки солдати знають, що до Криму ще дуже далеко. Й шаленіють від цих легковажних заяв в час, коли суспільству потрібна правда. Аби набратися сил , терпіння, самопожертви, обʼєднатися разом й допомогати ЗСУ.
    Ворог ще сильний, в нього повно снарядів, зброї і дронів, в нього повно людського ресурсу, задурманеного пропагандою, готового лізти на чужу територію, вбивати українців.
    Від влади хочеться почути реальну ветеранську політику, план власного виробництва зброї, бачити справжню єдність, а не оці всі бравурні самозакохані заяви.
  • Ihor V
    В моєму дитинстві о 20.45 по телевізору була програма "на добраніч малята". Схоже, слава хрюши і стєпашки не дає спокою головному клоуну країни. І тепер щовечора ми бачимо черговий відосік від цього небритого виродка.
  • ий
    Сильный ход,хвалю
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