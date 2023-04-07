Новости Фото • Война

В Бориспольском районе Киевщины обнаружили боевую часть сбитого вражеского беспилотника, - Нацполиция. ФОТО

7 0053
В Бориспольском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российского беспилотника, который был сбит ранее.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

В Бориспольском районе Киевщины обнаружили боевую часть сбитого вражеского беспилотника, - Нацполиция 01

"Вблизи села Вороньков только нашли остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее. Работниками взрывотехнической службы Киевщины будет выполнено управляемое уничтожение боеприпаса", - говорится в сообщении.

Также читайте: ВСУ уничтожили 3 вражеских БПЛА и 3 корректируемые авиационные бомбы, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

ТОП-новости

все новости