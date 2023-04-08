В Хабаровске для новорожденных, чьи отцы вторглись в Украину, шьют камуфляжные конверты на выписку из роддома. ФОТО

В Хабаровске для новорожденных, чьи отцы участвуют в военном вторжении в Украину, начали шить камуфляжные одеяла для выписки из роддома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

В каждом одеяле есть записка: "Папа, я с тобой". Идея принадлежит местной жительнице Елене Дмитриевой. Женщина рассказала, что ее зять находится на войне в Украине. А дочь родила сына и вдруг захотела "тематический конверт на выписку". На тот момент в магазинах камуфляжа для младенцев не оказалось, поэтому бабушка, вдохновленная российской пропагандой, решила сшить его сама.

Также отмечается, что идея удивительным образом понравилась другим женам военных, участвующих во вторжении в соседнюю страну, поэтому Елена Дмитриева решила продолжить шить камуфляж для их детей.





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