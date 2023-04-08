Сутки в Донецкой области: артобстрелы Курахова и хаотичный огонь по Авдеевке. По Константиновке враг ударил ракетами. ФОТОрепортаж

На Донецком направлении накануне произошло 2 артобстрела Курахово и обстрел Украинска Селидовской громады из "Градов".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью россияне вели хаотичный огонь по Авдеевке и нанесли авиаудар по АКХЗ.

"На Горловском направлении Константиновка подверглась артобстрелу и удару ракетами С-300 - повреждены 4 частных дома, помещения предприятия и газопровод. На территории громады пострадали также Предтечино и Новомарково - повреждены дома. В Торецкой громаде поврежден 1 дом. Известно, что в Бахмуте получили повреждения 2 многоэтажки и детсад", - говорится в сообщении.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Торском Лиманской громады. В Звановской громаде под обстрелами Звановка, Переездное и Верхнекаменное - без жертв.

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