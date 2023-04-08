Воины 1-й ОШР ДУК ПС Даниил Кондель, Назарий Грибан, Александр Оборонов, Валерий Сенько и Иван Ротарь погибли на Бахмутском направлении. ФОТО

Во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли 5 воинов 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Как отмечается, во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли воины штурмовой роты.

ДУК ПС призывает всех отдать последнюю дань уважения воинам:

🕯️Чин похорон Даниила Конделя, друга "Викинга"

Состоится:

Сегодня (08.04)

г. Киев

Лесное кладбище (ул. Крайняя, 3) в 14:00.

🕯️Прощание с Назарием Грибаном, другом "Продюсером"

Состоится:

Сегодня (08.04)

с. Софиевская Борщаговка

Переулок Школьный, 1А

В 14:00

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🕯️Чин похорон Александра Оборонова, друга "Обороны"

Состоится:

Сегодня (08.04)

г. Киев

Лесное кладбище (ул. Крайняя, 3)

В 15:00

🕯️Чин похорон Валерия Сенько, друга "Голема"

Состоится:

Завтра, в воскресенье (09.04)

г. Чернигов

Екатерининская церковь по адресу Аллея Героев, 6А

12:45

🕯️Чин похорон Ивана Ротаря, друга "Милана"

Состоится:

В понедельник (10.04)

с. Костычаны, Новоселицкий район Черновицкой области.

В 10:00