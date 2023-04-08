Воины 1-й ОШР ДУК ПС Даниил Кондель, Назарий Грибан, Александр Оборонов, Валерий Сенько и Иван Ротарь погибли на Бахмутском направлении. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.
Как отмечается, во время выполнения боевых задач на Бахмутском направлении погибли воины штурмовой роты.
ДУК ПС призывает всех отдать последнюю дань уважения воинам:
🕯️Чин похорон Даниила Конделя, друга "Викинга"
Состоится:
Сегодня (08.04)
г. Киев
Лесное кладбище (ул. Крайняя, 3) в 14:00.
🕯️Прощание с Назарием Грибаном, другом "Продюсером"
Состоится:
Сегодня (08.04)
с. Софиевская Борщаговка
Переулок Школьный, 1А
В 14:00
🕯️Чин похорон Александра Оборонова, друга "Обороны"
Состоится:
Сегодня (08.04)
г. Киев
Лесное кладбище (ул. Крайняя, 3)
В 15:00
🕯️Чин похорон Валерия Сенько, друга "Голема"
Состоится:
Завтра, в воскресенье (09.04)
г. Чернигов
Екатерининская церковь по адресу Аллея Героев, 6А
12:45
🕯️Чин похорон Ивана Ротаря, друга "Милана"
Состоится:
В понедельник (10.04)
с. Костычаны, Новоселицкий район Черновицкой области.
В 10:00