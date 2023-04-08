Ликвидированы три схемы уклонения от мобилизации: среди задержанных - глава военно-врачебной комиссии и адвокат. Стоимость "услуг" – от $3 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственно-оперативных мероприятий сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.

"Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость "услуг" составляла от 3 до 6 тыс. долл. Сумма зависела от срочности "решения вопроса". Сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему и тем самым не допустили бегства от мобилизации сотни "уклонистов", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, в Киеве разоблачены две преступные схемы. Первую – организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы.

За деньги он безосновательно оформлял своим "клиентам" документы о снятии с военного учета по состоянию здоровья.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок.

















Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

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Также сообщается, что в Закарпатской области задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала "кандидатов" на побег за границу.

Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС вне контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

– ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Мероприятия проводились сотрудниками СБУ совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.