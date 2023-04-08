Вечером 7 апреля российская армия нанесла авиаудар по приграничью Черниговщины. ФОТОрепортаж

Российские войска снова нанесли авиационный удар по приграничным селам Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОК "Північ" в телеграме.

"Около 22:17 7 апреля зафиксировано 2 взрыва в пределах двух населенных пунктов Семеновской ОТГ. К ним привели две управляемые авиабомбы, выпущенные с российского истребителя Су-35 с территории РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате удара повреждены жилые дома и коммуникации. Информация о пострадавших и других повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

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