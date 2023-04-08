Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: ранены двое детей и фельдшеры скорой, повреждены детсад и школа. ФОТОрепортаж

Полиция фиксирует последствия обстрелов армией РФ Херсонщины: ранены двое детей, фельдшеры скорой, повреждены детсад и школа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Враг продолжает массированно обстреливать Херсонскую область из реактивных систем залпового огня, минометов, тяжелой артиллерии, авиации и БПЛА. Пострадали населённые пункты Бериславского и Херсонского районов. В результате российской агрессии ранены по меньшей мере восемь гражданских, среди которых двое детей.

"В городе Берислав оккупанты сбросили боеприпасы с дрона на жилые кварталы и автомобиль "скорой", который направлялся для оказания помощи женщине, раненой во время очередного обстрела. В результате атаки ранены два фельдшера, служебный автомобиль получил механические повреждения", - напоминают в Нацполиции.

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Также отмечается, что российские войска из артиллерии обстреляли с.Станислав. Снаряд попал в дом, где находилась 30-летняя женщина с 3-летним сыном и 10-летней дочерью. Всех доставили в больницу с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, множественными осколочными ранениями, состояние девочки тяжелое.

В селе Огромное обстрелами повреждены детский сад, фундамент школы, автомобили и жилые дома.

Областной центр круглосуточно находился под огнем оккупантов. Там повреждены многоэтажные и частные дома в центре города, микрорайоне Корабел и пригородах.













За минулу добу поліція відреагувала на 254 заяви і повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. За ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України відкрито 25 кримінальних проваджень. Правоохоронці встановлюють обставини кожного воєнного злочину.