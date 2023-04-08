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Рашисты ударили авиационными бомбами по центру Берислава, - ОВА. ФОТО

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Российская армия вчера под вечер нанесла удар авиационными бомбами по центру Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, в результате атаки повреждено здание учреждения профессионального образования.

"Боеприпасы изуродовали конструкцию здания и крышу, в окнах не осталось стекол. По предварительной информации, люди живы и невредимы", - говорится в сообщении.

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Рашисты ударили авиационными бомбами по центру Берислава, - ОВА 01

Рашисты ударили авиационными бомбами по центру Берислава, - ОВА 02
Рашисты ударили авиационными бомбами по центру Берислава, - ОВА 03

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Топ комментарии

  • Sharl
    Авиационные бомбы бросают с самолётов. А где наше ПВО? Я не говорю уже про оперативно- тактические комплексы а про тактические полевые типа Стрелы Стингеры и т.д. …….
  • Andrey 8d56c6e9
    Т.е. они их скидываю за 70км до самой цели не заходя в зону действия нашего Пво
  • bigcatwar
    ..разве запрещено сбивать??? рюзке тварь должна ползать,а не летать ..
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