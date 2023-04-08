Рашисты ударили авиационными бомбами по центру Берислава, - ОВА. ФОТО
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Российская армия вчера под вечер нанесла удар авиационными бомбами по центру Берислава Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, в результате атаки повреждено здание учреждения профессионального образования.
"Боеприпасы изуродовали конструкцию здания и крышу, в окнах не осталось стекол. По предварительной информации, люди живы и невредимы", - говорится в сообщении.