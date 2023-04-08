В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной "со стороны Украины". ФОТО

Днем 8 апреля в Феодосии, в оккупированном Крыму, местные жители сообщали в телеграм-каналах о звуках взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные телеграм-каналы также публиковали фото из города, где видно, как белый дым появился в небе после звуков взрывов.









В свою очередь, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО.

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"Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України", - запевняє кримський маріонетка.