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В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной "со стороны Украины". ФОТО

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Днем 8 апреля в Феодосии, в оккупированном Крыму, местные жители сообщали в телеграм-каналах о звуках взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Местные телеграм-каналы также публиковали фото из города, где видно, как белый дым появился в небе после звуков взрывов.

В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной со стороны Украины 01
В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной со стороны Украины 02
В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной со стороны Украины 03
В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной со стороны Украины 04

В свою очередь, так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО.

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"Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України", - запевняє кримський маріонетка. 

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Далі буде. Бавовнятко вас не залишить без уваги.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    схоже, ракета була наземною! йшла пішки в напрямку Фєодосії! москалі її "збили" і ось вона лежить-димить цигаркою і думає:
    - треба було литіти
  • Шура Семенец da04bec8
    Это камни с неба
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