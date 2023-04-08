Корректировщик российских ракетных ударов по школам в Николаеве приговорен к 8 годам за решеткой, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины еще одного информатора главного управления генерального штаба ВС РФ.

Об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.

Именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в августе прошлого года во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области.

По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 8 лет заключения.

По данным следствия, корректировщиком оказался бывший начальник службы охраны одного из инфраструктурных объектов областного центра. После начала полномасштабного вторжения российская военная разведка дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству. В поле зрения ГРУ он попал из-за своей активности в прокремлевских телеграм-каналах, где неоднократно публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ", – сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

На основании доказательств, собранных сотрудниками СБУ, суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований); и ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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