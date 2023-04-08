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Директора школы из Запорожской области будут судить за государственную измену, - Нацполиция. ФОТО

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Директора школы из Запорожской области будут судить за государственную измену. Нацполиция завершила расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Во время временной оккупации российскими войсками города Бердянск фигурантка сразу перешла на сторону врага и возглавила общеобразовательное учреждение №11.

Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками. Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ", - говорится в сообщении.

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Директора школы из Запорожской области будут судить за государственную измену, - Нацполиция 01

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А тих осіб які здали без бою Бердянськ і Мелітопіль не судитимуть ?
  • Garry Grant
    Звісно ватна ***** відчувала пекельні борошна бо її примушували спілкуватися в школі українською. Тільки ось "сваї", яких вона так чекала на неї х#й клали. Як і на сотні їй подібних ідіотів.
  • olko11 olko
    Не найбільшої. Найбільшу шкоду завдає найвище керівництво держави.
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