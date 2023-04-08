Директора школы из Запорожской области будут судить за государственную измену, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Во время временной оккупации российскими войсками города Бердянск фигурантка сразу перешла на сторону врага и возглавила общеобразовательное учреждение №11.
Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками. Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.