Директора школы из Запорожской области будут судить за государственную измену, - Нацполиция. ФОТО

Директора школы из Запорожской области будут судить за государственную измену. Нацполиция завершила расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Во время временной оккупации российскими войсками города Бердянск фигурантка сразу перешла на сторону врага и возглавила общеобразовательное учреждение №11.

Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации российскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками. Женщина стала директором одной из местных школ, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ", - говорится в сообщении.

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Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.