Рядом с гробом российского пропагандиста Татарского положили символ "вагнеровцев" - кувалду. ФОТО

Рядом с гробом российского пропагандиста Максима Фомина (Владлена Татарского), которого подорвали в кафе, принадлежащем основателю ЧВК "Вагнер" Пригожину, положили символ "вагнеровцев" - кувалду.

Фото с похорон публикуют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Похороны проходят на Троекуровском кладбище в Москве. На месте дежурят полиция и скорая помощь. Каждый посетитель церемонии проходит досмотр.

У гроба лежит кувалда – символ ЧВК "Вагнер". Ранее с помощью кувалды "вагнеровцы" казнили тех, кого считали предателями. На этом инструменте написано "Владлену Татарскому от бойцов ЧВК Вагнер. Твое дело живет!".

Также, как сообщают российские СМИ, на церемонии был замечен венок с надписью "Хот-догу от невротика". Кто его принес, неизвестно.

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Смотрите: Полное видео ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского. ВИДЕО

Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва был ликвидирован российский пропагандист Максим Фомин более известный как Владлен Татарский. В результате взрыва еще 25 человек получили ранения. Подозреваемая в ликвидации Татарского Дарья Трепова задержана, суд отправил ее под арест. Ответственность за смерть Татарского взяли на себя русские партизаны.

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