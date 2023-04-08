Последствия вражеских ударов авиационными бомбами по Орехову и Гуляйполю. ФОТОрепортаж
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8 апреля 2023 года около 10:30 военнослужащие государства-агрессора нанесли удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Ранены двое мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория.
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.
При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).