Последствия вражеских ударов авиационными бомбами по Орехову и Гуляйполю. ФОТОрепортаж

8 апреля 2023 года около 10:30 военнослужащие государства-агрессора нанесли удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Ранены двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Смотрите также: Вечером 7 апреля российская армия нанесла авиаудар по приграничью Черниговщины. ФОТОрепортаж







