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Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых. ФОТОрепортаж

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Пограничники в пункте пропуска "Табаки" предотвратили вывоз в Молдову мощей 80 святых и другой церковной утвари.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, пограничники Измаильского отряда обнаружили предметы, вероятно, имеющие культурно-историческую ценность. Во время осмотра кабины грузовика "Volvo" в пункте пропуска "Табаки" охранники границы совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых (мощи – высохшие, мумифицированные останки человека, которого церковь считает святым), икону и храмовый аналой (аналой – высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений).

Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники. Из-за небрежной перевозки мощи выпали из своих мест.

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По факту выявления преступления, предусмотренного ст. 201 УКУ "Контрабанда" пограничники уведомили СБУ и подразделение Национальной полиции.

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых 01

Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых 02
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых 03
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых 04
Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых 05

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Топ комментарии

  • Berrimor Cute
    А як їх порахували? Може то по дві запчастини по 40 святих?

    А якщо зовсім чесно, то оця некрофілія з шматками трупів то загалом московитська тема.
  • Urs
    ахренеть! целая фура мощей!
  • Деніс Войцеховський
    "Грузітє мощі фурамі"
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