Пограничники задержали мужчину, пытавшегося вывезти в Молдову мощи 80 святых. ФОТОрепортаж
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, пограничники Измаильского отряда обнаружили предметы, вероятно, имеющие культурно-историческую ценность. Во время осмотра кабины грузовика "Volvo" в пункте пропуска "Табаки" охранники границы совместно с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80-ти святых (мощи – высохшие, мумифицированные останки человека, которого церковь считает святым), икону и храмовый аналой (аналой – высокий четырехугольный покрытый тканью столик, используемый во время богослужений).
Как выяснили пограничники, гражданин Молдовы по поручению своего товарища из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты, якобы на праздники. Из-за небрежной перевозки мощи выпали из своих мест.
По факту выявления преступления, предусмотренного ст. 201 УКУ "Контрабанда" пограничники уведомили СБУ и подразделение Национальной полиции.