На Харьковщине "директору" школы дали два года тюрьмы за сотрудничество с российскими оккупантами. ФОТО

В Харьковской области к двум годам заключения приговорили жителя пгт Савинцы, который по предложению российских оккупантов стал директором школы и приказывал уничтожать в ней украинскую символику.

Об этом в телеграм-канале сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"Прокуроры в суде доказали вину мужчины, который стал "директором" школы при оккупантах и приказывал подчиненным уничтожать всю украинскую символику.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области суд признал виновным 48-летнего мужчину по факту коллаборационной деятельности (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в органах государственного управления и органах местного самоуправления сроком на десять лет.

Читайте также: Предательница Уманец, которую оккупанты назначили руководительницей Кирилловской громады, сбежала в Москву, - Штефан

Прокуроры в суде доказали, что в пгт Савинцы Изюмского района 48-летний местный житель по предложению оккупантов в августе 2022 года добровольно занял должность директора школы.

Мужчина ввел российский учебный план и заставлял работников школы работать по нему", - говорится в сообщении.