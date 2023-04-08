В Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине. ФОТОрепортаж

В Киевской области в субботу, 8 апреля, во время проведения дорожных работ на противотанковой мине подорвался трактор, водитель получил ранения.

Об этом начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Тракторист подорвался на вражеской мине. Рядом нашли еще 13. Поиски продолжаются.

Сегодня во время проведения дорожных работ между селами Русанов и Светильня произошел подрыв трактора на противотанковой мине.

34-летний водитель получил повреждение и госпитализирован в больницу. Техника получила сильные механические повреждения.

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На месте происшествия находятся правоохранители и взрывотехники Киевщины.

В который раз предупреждаю граждан: не посещайте лесополосы на деоккупированных территориях, избегайте лесных и полевых дорог, а в случае обнаружения взрывоопасных предметов звоните на спецлинию "102", - говорится в сообщении.





