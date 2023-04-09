Последствия ракетного удара войск РФ по Запорожью: аварийно-спасательные работы завершены. ФОТОрепортаж

По состоянию на 8:00 поиск пострадавших и аварийно-спасательных работ в городе ракетного удара войск РФ по Запорожье завершен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Спасатели напоминают, что ночью 9 апреля враг совершил ракетный обстрел города Запорожья, в результате которого произошло частичное разрушение жилого дома с последующим возгоранием на площади 100 кв. м, взрывной волной частично повреждены соседние дома и окна в рядом расположенных зданиях.

По состоянию на 8:00 на месте происшествия погибли 2 человека, 50-летний отец и 11-летняя дочь. Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 46-летнюю мать, которую передали врачам скорой. К счастью, старшая дочь была в гостях.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и произвели разбор конструкций и отдельных элементов.

По состоянию на 8.00 поиск пострадавших и аварийно-спасательные работы завершены.

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