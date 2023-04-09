Раненая в результате удара по Запорожью женщина в тяжелом состоянии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Раненая в результате ракетного удара по Запорожью женщина находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, 9 апреля ночью оккупанты попали двумя ракетами С-300 по жилому сектору областного центра. В результате попаданий в одном из частных домов погибли ребенок и его отец, мать получила тяжелые ранения.

"Первый ракетный удар произошел в 01:47, менее чем через минуту неподалеку ударила еще одна ракета. Попадания повлекли за собой разрушение и пожар в одном из домов, взрывной волной повреждены близлежащие дома. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела погибших 50-летнего мужчины и его 11-летней дочери. Из-под завалов спасатели извлекли 46-летнюю мать. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, саперы, спасатели ГСЧС и соответствующие профильные службы.

"Очередная террористическая атака на жилые дома украинцев. Видео спасения женщины, чей дом и семью разрушила российская ракета", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Разрушен один дом, еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.