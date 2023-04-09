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За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине. ФОТОрепортаж

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Под обстрелами находились 9 населенных пунктов. Армия России ранила гражданских жителей, среди них – ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

Войска РФ выпустили снаряды по городам Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, Торецк, пгт Великая Новоселка, Очеретино, селах Времовка, Дружба. Оккупанты вели огонь из авиации, артиллерии, минометов. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

Из авиации рашисты били по Авдеевке и Времовке. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. Артиллерией российские войска накрыли Торецк, ранили ребенка. Также один гражданский ранен в Бахмуте.

Смотрите: Сутки в Донецкой области: артобстрелы Курахова и хаотичный огонь по Авдеевке. По Константиновке враг ударил ракетами. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине 01
За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине 02
За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине 03
За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине 04
За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине 05

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