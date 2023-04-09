За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ударов по Донетчине. ФОТОрепортаж

Под обстрелами находились 9 населенных пунктов. Армия России ранила гражданских жителей, среди них – ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

Войска РФ выпустили снаряды по городам Авдеевка, Курахово, Бахмут, Константиновка, Торецк, пгт Великая Новоселка, Очеретино, селах Времовка, Дружба. Оккупанты вели огонь из авиации, артиллерии, минометов. Поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

Из авиации рашисты били по Авдеевке и Времовке. Информация о жертвах и повреждениях не поступала. Артиллерией российские войска накрыли Торецк, ранили ребенка. Также один гражданский ранен в Бахмуте.

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