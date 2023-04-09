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Губернатор Белгородщины сообщил об обстреле двух сел. ФОТОрепортаж

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По данным российской стороны, сегодня, 9 апреля, сразу два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел якобы со стороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены 4 частных домовладения: выбиты окна, задело фасады и ограждения.

Также сообщается об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Губернатор уверяет, что жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в 2 частных домовладениях и хозяйственных постройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения.

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Губернатор Белгородщины сообщил об обстреле двух сел 02
Губернатор Белгородщины сообщил об обстреле двух сел 03
Губернатор Белгородщины сообщил об обстреле двух сел 04

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Топ комментарии

  • piligrim
    а що там постраждало від обстрілів? но фото - звичайний стан кацапських будівель у мирний час...
  • Ольга Турлюн 58187020
    Та хіба то обстріл ??? То наші горобці нечаяно залетіли . То вони ще обстріла не бачили .
  • Сергій 59a5fa46
    Тре так вжарити, шоб в них шуби завернулись і лапті розлетілись. Може зрозуміють, що обстрілювати наш мірняк нізя.
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