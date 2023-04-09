Губернатор Белгородщины сообщил об обстреле двух сел. ФОТОрепортаж

По данным российской стороны, сегодня, 9 апреля, сразу два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел якобы со стороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его словам, под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены 4 частных домовладения: выбиты окна, задело фасады и ограждения.

Также сообщается об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа.

Губернатор уверяет, что жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в 2 частных домовладениях и хозяйственных постройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения.

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