Губернатор Белгородщины сообщил об обстреле двух сел. ФОТОрепортаж
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По данным российской стороны, сегодня, 9 апреля, сразу два населенных пункта Белгородской области попали под обстрел якобы со стороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
По его словам, под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждены 4 частных домовладения: выбиты окна, задело фасады и ограждения.
Также сообщается об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа.
Губернатор уверяет, что жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в 2 частных домовладениях и хозяйственных постройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения.