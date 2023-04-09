Штурмовые подразделения сил обороны эффективно используют австралийские бронетранспортеры Bushmaster на Бахмутском направлении, - Генштаб. ФОТО

Австралийские бронетранспортеры Bushmaster эффективно используют штурмовые подразделения на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя как транспортное средство для перемещения пехоты и эвакуации. Они достаточно маневренны и проходимы, что важно для выполнения поставленных боевых задач. И помогают сохранить жизнь нашим ребятам. Спасибо партнерам за помощь!" - говорится в сообщении.







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