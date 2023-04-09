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Взрывы в Феодосии: одна ракета, по всей вероятности, попала в российскую систему С-300. ФОТО

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Следствием вчерашних взрывов в Феодосии, вероятно, явилось уничтожение российской системы С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеgram-канал.

Отмечается, что ракет было две, хотя так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО и сбитии одной ракеты.

"Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и взорвала ее. Ранены три военных.

Учитывая фото взрыва, ракета целилась в местоположение ЗРК недалеко от села Пионерское", - говорится в сообщении.

Смотрите: В Феодосии слышали звуки взрывов. Аксенов сообщил о сбитии ракеты, запущенной "со стороны Украины". ФОТО

Взрывы в Феодосии: одна ракета, по всей вероятности, попала в российскую систему С-300 01
Взрывы в Феодосии: одна ракета, по всей вероятности, попала в российскую систему С-300 02

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Топ комментарии

  • Nataliia Mykhailova a5732138
    так це ж була демонстраційна пристрілка - саме по ЗРК
    а далі - міст, під час наступу
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    "Одну ракету збила ППО, друга влучила в систему С-300 та підірвала її. Поранено трьох військових."
    ППО так результативно работает, что даже сама себя защитить не может... Ну а насчет раненых... то это как всегда "потерь нет". Пора бы уже рабссиянам писать так "раненые с оторванными руками и ногами отрезают нужные конечности у убитых товарищей и приматывают к себе с помощью наноскотча, придуманного Рогозиным для устранения утечек кислорода на МКС."
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    наш ракетний удар в "особо цыничной форме"
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