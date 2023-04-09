Взрывы в Феодосии: одна ракета, по всей вероятности, попала в российскую систему С-300. ФОТО
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Следствием вчерашних взрывов в Феодосии, вероятно, явилось уничтожение российской системы С-300.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный телеgram-канал.
Отмечается, что ракет было две, хотя так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО и сбитии одной ракеты.
"Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в систему С-300 и взорвала ее. Ранены три военных.
Учитывая фото взрыва, ракета целилась в местоположение ЗРК недалеко от села Пионерское", - говорится в сообщении.