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"Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район", - в Белгородской области появились памятки об эвакуации. ФОТО

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В Белгородской области РФ появились памятки об эвакуации. Их вывесили для жителей во многих местных деревнях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, в памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": от документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья.

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Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район, - в Белгородской области появились памятки об эвакуации 01
Оповестить родственников, взять тревожный чемоданчик, убыть в безопасный район, - в Белгородской области появились памятки об эвакуации 02

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Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    і не забудь чорний пакет.. можешь два
  • Олександр Дніпро
    - 24.02.22 - Взять Киев за 3 дня!
    - Всё идёт по плану;
    - Всё идёт по плану;
    - Всё идёт по плану;

    - 09.04.23 - Памятка о порядке действий населения при эвакуации из Белгородской области.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А было в Белгороде так все по-домашнему. А теперь снова на родину, в Магадан.
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