В Белгородской области РФ появились памятки об эвакуации. Их вывесили для жителей во многих местных деревнях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Как отмечается, в памятках говорится о пошаговом порядке действий во время эвакуации на сборный пункт. Там же указано, что жители, решившие прятаться в другом месте, должны сообщить об этом главе своего поселения. Заодно авторы памятки рассказали, что должно лежать в "тревожном чемоданчике": от документов и контактов родственников до спичек и смены нижнего белья.

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