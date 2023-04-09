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Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Враг продолжает атаковать Херсонщину управляемыми авиабомбами - очередная атака зафиксирована в Бериславском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, вчера вечером российская авиация сбросила взрывчатку на элеватор в Бериславе. Здание получило серьезные разрушения.

"Из авиации армия РФ ударила и по селу Львове Тягинской громады. Из-за вражеской атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей. Также оккупанты нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской громады и Томарино Бериславской громады", - говорится в сообщении.

К счастью, мирные люди не пострадали.

Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 01
Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 02
Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 03
Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 04
Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 05
Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 06
Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА 07

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