Рашисты обстреляли управляемыми авиабомбами Бериславский район. Разрушен элеватор, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает атаковать Херсонщину управляемыми авиабомбами - очередная атака зафиксирована в Бериславском районе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, вчера вечером российская авиация сбросила взрывчатку на элеватор в Бериславе. Здание получило серьезные разрушения.

"Из авиации армия РФ ударила и по селу Львове Тягинской громады. Из-за вражеской атаки повреждено административное здание и около пяти домов местных жителей. Также оккупанты нанесли авиаудары по селам Ольгино Высокопольской громады и Томарино Бериславской громады", - говорится в сообщении.

К счастью, мирные люди не пострадали.













