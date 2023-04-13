Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Запорожской области.
12 апреля враг обстрелял авиационными ракетами Верхнюю Терсу, Горькое и Святопетровку на Пологовщине. Применили 13 вражеских БПЛА по Гуляйполю, селах Чаривное, Каменское и Степное. Из реактивных систем залпового огня ударили по Преображенке. Также зафиксировано 44 попадания артиллерийских снарядов в Гуляйполе, Орехове, Зализничном, Малой Токмачке, Ольговском, Новоандреевке, Новоданиловке, Малиновке, Затишье, Полтавке, Гуляйпольском, Староукраинке и Каменском.
В течение суток российские войска активно обстреливали территорию Ореховщины. Пострадала жилая инфраструктура в районном центре и близлежащих селах.
Также под огнем оккупантов в очередной раз оказались жители Гуляйполя. Полицейские задокументировали последствия попаданий.