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Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

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Волонтеры получают много запросов от подразделений ВСУ, однако пока очень трудно собирать помощь. Украинцев просят помогать фронту.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты отрезают нашему пленному голову

На фронте продолжаются кровопролитные бои

Каждый день сотни погибших и раненых

Люди, я Вас очень прошу помогать фронту!

У нас много запросов от подразделений, очень трудно собирать помощь.

Смотрите: Сейчас очень нужно выкупить для украинских воинов рации, дроны и планшеты, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Сейчас нужно выкупить

Три квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 280 тыс. грн.

Три тепловизора -140 тыс. и 52 тыс. грн.

Прицелы -96 тыс. грн.

Дальномеры и турникеты

Ждем поставку раций Моторола

С понедельника выкупила

Три тепловизора -129 тыс. грн.

Семь планшетов - 54 600 грн.

Четыре прицела - 96 тыс. грн.

Дрон Мавик Комбо - 2 300 евро

Отправили посылки на фронт, дроны, турникеты, рации, тепловизоры, одежду для раненых

Очень просим, не отстраняйтесь, идет ужасная война

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 03
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 04
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 05
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 06
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 07
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 08
Много запросов о помощи от подразделений. Сейчас нужно выкупить квадрокоптеры, тепловизоры и прицелы, - волонтер Юсупова 09

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Топ комментарии

  • Volodymyr Pinchuk 7f02c87d
    Читаючи постійні дописи Пані Юсупової про допомогу ЗСУ, в мене склалось враження, що в Україні відсутнє міністерство оборони України. Поправте мене, якщо я помиляюсь.
  • Vladislav Savchuk 784a55a1
    +500 грн, приват
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Якщо вже іти по всіх міністерствах то хіба що з ''машингвером''.
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