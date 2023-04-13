Последствия обстрелов Херсонщины: двое гражданских погибли, еще два человека получили ранения. ФОТО
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Днем 13 апреля россияне обстреляли жилые кварталы Херсона и Бериславского района. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В селе Змиевка вражеский снаряд попал в школу, в результате чего погиб местный житель. Также в Херсоне мужчина, оказавшийся в эпицентре обстрела, получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По меньшей мере двое гражданских получили ранения, они госпитализированы. Вражеским огнем повреждены дома мирных жителей.