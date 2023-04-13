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Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей. ФОТО

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В результате вражеских обстрелов Купянщины четверо мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей 01

По данным следствия, 13 апреля около 11:30 военнослужащие ВС РФ обстреляли из РСЗО с. Кучеровка Купянского района. В результате обстрела загорелся трактор с прицепом. Получили ранения водитель трактора и двое мужчин – пассажиры прицепа. В настоящее время все трое пострадавших госпитализированы в больницу.

Вследствие обстрела Харьковщины из РСЗО ранены четверо мирных жителей 02

Около 15:00 оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района - осколочное ранение получил 46-летний мирный житель.

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Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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