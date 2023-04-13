Подозреваемый в "сливе" секретных документов Пентагона разоблачен с помощью интерьера кухни, - The New York Times. ФОТО

По данным The New York Times, подозреваемого в "сливе" секретных документов Пентагона Джека Тейшейру удалось идентифицировать с помощью деталей интерьера его кухни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

21-летний военный разведывательного крыла Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс Джон Тейшейра фотографировал секретные документы на своей кухне, впоследствии "слил" фотографии в сеть.

Гранитную столешницу с характерным узором и белую напольную плитку можно увидеть на фотографиях некоторых "сливов" секретных документов. Такой же декор интерьера можно найти на фотографиях семейного дома, размещенных в ынтернете одним из самых близких родственников военнослужащего Тейшейры.

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Издание отмечает, что онлайн-друзья американского военного якобы не знали его имени, однако его разоблачили именно с помощью фотографий.

Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

ФБР уже арестовало подозреваемого в "сливе".