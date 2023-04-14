Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки. ФОТОрепортаж
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Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Карловка, Новодмитровка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.
Рашисты применили против мирного населения РСЗО "Град", артиллерию, минометы, танки. Поврежден жилой дом, детские сады, ангар.
Из "Градов" оккупанты накрыли Карловку, попали в частный дом. Артиллерией русские войска продолжают уничтожать Бахмут. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало.