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Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки. ФОТОрепортаж

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Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Бахмут, Часов Яр, пгт Великая Новоселка, села Карловка, Новодмитровка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию в Донецкой области.

Рашисты применили против мирного населения РСЗО "Град", артиллерию, минометы, танки. Поврежден жилой дом, детские сады, ангар.

Из "Градов" оккупанты накрыли Карловку, попали в частный дом. Артиллерией русские войска продолжают уничтожать Бахмут. Повреждены объекты социальной инфраструктуры. В обоих случаях информации о пострадавших не поступало.

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Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки 01
Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки 02
Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки 03
Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки 04

Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки 05
Последствия вражеских обстрелов Донетчины: 12 ударов в сутки 06

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