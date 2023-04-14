В Кременчуге простились со снайпером "Волков Да Винчи" Артемом Березнюком. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает "Кременчугская газета", передает Цензор.НЕТ.
Артём Березнюк был призван на военную службу во время мобилизации 15 ноября 2022 года. Служил солдатом, стрелком-снайпером в воинской части А-4123.
9 апреля 2023 Артем Березнюк погиб во время защиты Украины, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Хромово Донецкой области. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.
До войны активно занимался кикбоксингом. Неоднократно являлся чемпионом города и области. У Артема Березнюка остались родители, жена и дочь.
Прощание с героем проходило в Городском дворце культуры. Панихиду отслужили в Свято-Николаевском соборе. Похоронили Артема Березнюка на Аллее Героев Свиштовского кладбища рядом с другими защитниками Украины.