В Харьковской области задержали трех должностных лиц, работавших на оккупантов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области сотрудники СБУ задержали приспешников оккупантов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Среди них – двое жителей Волчанского района, бывшие чиновники органов местного самоуправления. После оккупации части региона они добровольно пошли на сотрудничество с врагом и были назначены помощниками руководителя "территориального управления" оккупационной администрации района.

"Посипаки" оккупантов готовили и проводили псевдореферендум на оккупированных территориях громад. Для этого предатели лично организовывали собрание местных жителей, где агитировали участвовать в фейковом плебисците и "проголосовать" в пользу Кремля. Также злоумышленники заставляли людей вступать в состав оккупационных "избиркомов". В случае несогласия – угрожали репрессиями со стороны карательных органов рашистов.

Им сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110) и коллаборационная деятельность (ч. 1 ст. 14 и ч. 5 ст. 111-1). В настоящее время им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Еще одним злоумышленником оказался 55-летний житель поселка Двуречная Купянского района, который после захвата общины присоединился к рядам местной оккупационной администрации.

В августе прошлого года он добровольно согласился возглавить созданное агрессором "управление финансов" захваченного района. Там коллаборант организовывал работу по наполнению "бюджета" захватчиков, в первую очередь для нужд материально-технического обеспечения оккупационных группировок на восточном фронте.

Также он занимался подготовкой финансовых отчетов для гауляйтера Купянского района. Во время освобождения региона коллаборант скрылся в Харькове, где пытался "затеряться" и избежать ответственности. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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